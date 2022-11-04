По данным Укргидрометцентра, утром ожидается густой туман.

В Киевской области синоптики объявили I уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. В частности, по данным Укргидрометцентра, сегодня утром в области ожидается густой туман.

"В ближайший час с удержанием утром 4 ноября туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 4 ноября, в Киеве будет пасмурно и покапает дождь.

Видео дня

Днем температура в столице повысится лишь до +10°. Ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками. До обеда будет накрапывать небольшой дождь, затем осадки начнут прекращаться.

Ветер ослабнет, однако будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление, 1,4 - 2,4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.

Вас также могут заинтересовать новости: