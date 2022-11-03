В пятницу, 4 ноября, в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Теплее всего будет на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +15°. На больше же территории Украины ожидается до +11°, на юге воздух местами прогреется до +14°.
В Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +10°, легкий дождь.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
- В Тернополе 4 ноября ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Виннице завтра будет +1°...+10°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +10°, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +11°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°.
- В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +13°.
- В Херсоне в пятницу ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +4°...+8°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +5°...+12°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°.
Народные приметы на 4 ноября
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4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.