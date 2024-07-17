В четверг, 18 июля, в ряде областей Украины чрезвычайной жары уже не будет. Снижение температуры ожидается на западе, на севере (кроме Сумской области), а также в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории все еще будет +36°...+42°. Дожди и грозы пройдут на западе, севере, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +24°, днем +31°, гроза.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +27°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Тернополе 18 июля ночью будет +21°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°, дождь.
- В Виннице завтра будет +22°...+31°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в четверг ночью будет +23°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
- В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+29°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +26°, днем +33°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +23°, днем +39°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +24°...+36°.
- В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +27°, днем +37°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +26°, днем +41°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +42°.
- В Запорожье температура ночью +26°, днем +37°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +37°.
- В Днепре температура ночью будет +26°, днем +36°, практически безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +24°...+37°.
- В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +38°.
Приметы погоды 18 июля
Если как медь желтые облака - к дождю.