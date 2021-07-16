В результате стихии 8 человек получили травмы.

Около Онтарио в Канаде разрушительный торнадо обрушился на жилой район, повредив несколько домов.

Об этом сообщает CTV.

Как сообщается, в городке Барри в результате стихии были ранены восемь человек, четверо из них - серьезно.

По словам пожарных, бригады проверяли "под каждой кроватью и за каждой дверью", чтобы убедиться, что никто не оказался в ловушке под завалами.

Официальные лица заявили, что примерно 20 домов были повреждены, и "около трех или четырех" придется отстраивать заново.

Как сообщается, шторм длился примерно 10-15 минут.

Полиция Барри сообщила, что тысячи людей остались без электричества.

"К сожалению, местами это выглядит очень похоже на зону боевых действий", - сказал представитель полиции. "Ущерб катастрофический. Он значительный, и он очень серьезный", - добавил он.

Напомним, ранее провинция Шаньдун на востоке Китая пострадала от множества торнадо. Это была крупнейшая вспышка торнадо за более чем десятилетие. Сообщалось как минимум о 10 торнадо, из которых как минимум 3 были сильными.

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Автор: Екатерина Лиманская