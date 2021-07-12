На провинцию Шаньдун обрушилось минимум 10 торнадо.

Провинция Шаньдун на востоке Китая пострадала от множества торнадо.

Это была крупнейшая вспышка торнадо за более чем десятилетие, сообщает The Watchers.

Сообщалось как минимум о 10 торнадо, из которых как минимум 3 были сильными.

Так, прямо в центре города Шэньсиан пронесся смерч, нанесший катастрофический ущерб. По словам очевидца Эрика Вонга, торнадо ламал деревья твердых пород, подбрасывал машины, сравнял с землей несколько домов и оставил несколько человек ранеными.

Другой сильный торнадо сровнял с землей целые леса, а затем переместился прямо в центр города Гаотан.

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Автор: Екатерина Лиманская