Провинция Шаньдун на востоке Китая пострадала от множества торнадо.
Это была крупнейшая вспышка торнадо за более чем десятилетие, сообщает The Watchers.
Сообщалось как минимум о 10 торнадо, из которых как минимум 3 были сильными.
Так, прямо в центре города Шэньсиан пронесся смерч, нанесший катастрофический ущерб. По словам очевидца Эрика Вонга, торнадо ламал деревья твердых пород, подбрасывал машины, сравнял с землей несколько домов и оставил несколько человек ранеными.
Другой сильный торнадо сровнял с землей целые леса, а затем переместился прямо в центр города Гаотан.
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