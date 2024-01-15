В некоторых районах города выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за месяц.

Сильные наводнения и оползни произошли в Рио-де-Жанейро, унеся жизни 11 человек. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, сильнейшие осадки обрушились на город, превратив дороги в бурные реки. Особенно пострадали северные части города. Сообщается об оползнях, утоплениях и поражении электрическим током.

В Акари, одном из наиболее пострадавших районов Рио-де-Жанейро, наводнение затопило подвальные помещения больницы и серьезно ударило по местному бизнесу, а на одной из главных магистралей города уровень воды достиг крыш автомобилей.

Десяток автобусных линий прекратили работу, а несколько станций метро закрылись из-за затопления.

По данным издания, в некоторых районах Рио-де-Жанейро всего за 24 часа выпало месячное количество осадков.

Серьезность ситуации побудила власти объявить чрезвычайное положение. Жителей призывают оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Наводнение в Рио-де-Жанейро - что известно

В 2022 году в Рио-де-Жанейро также произошло смертоносное наводнение. Тогда жертвами стихии стали более 20 человек. По данным синоптиков, за три часа выпала практически месячная норма осадков. Поток воды на улицах города был такой силы, что сметал все на своем пути, даже легковые автомобили.

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