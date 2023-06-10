Также 11 июня будет донимать сильный ветер.

В воскресенье на севере и западе Украины существенно похолодает. Там температура упадет до +14...+ 22 градусов. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, свежая воздушная масса охватит значительную часть страны.

В своем Facebook синоптик сообщила, что 11 июня температура воздуха на остальной территории составит +20...+25 градусов. А жарко, до +28 градусов, будет в Одесской области, в степной части Крыма и кое-где в Приазовье.

Кроме того, в воскресенье прогнозируется сильный восточный и северо-восточный ветер. Практически повсюду - периодические дожди с грозами. Сухо днем может быть только в центре и на северо-западе Украины.

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"В Киеве воскресенье будет холодным, около +18...+19 градусов, ветреным и с грозовым дождем. Обратите внимание!" - предупредила Диденко.

Когда в июне 2023 будет жара в Киеве

Как сообщали синоптики погодного ресурса Wisemeteo, в третьей декаде июня 2023 года в украинской столице будет жарко, максимальная температура достигнет +35 градусов тепла.

25 июня ожидается пик жары, а дальше нас ждет снижение температуры до +23...+25 градусов. Также 25, 27 и 28-го числа прогнозируются дожди.

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