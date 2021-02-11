Непогода в Украине не утихает: спасатели предупреждают о метелях, снежных заносах и гололедице
На Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине местами налипание мокрого снега.
Завтра, 12 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Кроме южного востока и востока, в Украине ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.
На Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности, желтый.
"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушения, а на отдельных участках дорог - к прекращению движения автотранспорта", - говорится в сообщении.
Мощные морозы в Украине: прогноз от Кульбиды
В период с 15 по 18 февраля ожидается сильное похолодание, которое будет достигать -25°...-30° в северных регионах страны.
В то же время климатические изменения приводят к резким изменениям атмосферных процессов и не только в сторону увеличения среднесуточной температуры. Внезапное похолодание также может объясняться глобальными изменениями климата, замечает директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.
"Климат Украины так или иначе меняется. За последние 25 лет средняя температура зимнего периода выросла более чем на 2°. А это имеет очень большое значение, как и то, что средняя температура летнего периода выросла почти на 2°. Поэтому продолжительность зимнего периода существенно сократилась. Весна приходит где-то на две недели раньше своих средних многолетних сроков. Уменьшилось и количество дней с низкими температурами - в 3-4 раза, а количество летних дней с высокими температурами, наоборот, выросло в 2-3 раза", - отмечает гидрометеоролог.
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