Непогода в Украине не утихает: спасатели предупреждают о метелях, снежных заносах и гололедице

На Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине местами налипание мокрого снега.

Завтра почти по всей стране продолжит бушевать непогода / Фото REUTERS

Завтра, 12 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме южного востока и востока, в Украине ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

На Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности, желтый.

"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушения, а на отдельных участках дорог - к прекращению движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Мощные морозы в Украине: прогноз от Кульбиды

В период с 15 по 18 февраля ожидается сильное похолодание, которое будет достигать -25°...-30° в северных регионах страны.

В то же время климатические изменения приводят к резким изменениям атмосферных процессов и не только в сторону увеличения среднесуточной температуры. Внезапное похолодание также может объясняться глобальными изменениями климата, замечает директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.