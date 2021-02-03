Несколько регионов Украины страдают от непогоды (видео)

Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

На дорогах работает специальная техника / Скриншот

Ледяной дождь накрыл Ровенскую область. На дорогах гололедица.

Читайте также Завтра всю Украину накроют ливни, а ночью ударит мороз (карта)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Дорожники отчитываются, что на дорогах работает специальная техника.

Впрочем, предупреждают, что смесь против гололеда не всегда успевает подействовать. Поэтому водителей просят воздержаться от дальних поездок.

До сих пор сложная ситуация в Сумской области - там увеличилось количество аварий на скользких дорогах. После оттепели и снегопада машины сносит на обочину. Из кюветов их достают спасатели, буксируют тросами.

В Кировоградской области в грязи массово застревают автомобили. За одну ночь спасатели вытащили семь грузовиков и четыре легковушки.

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