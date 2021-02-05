Непогода в Украине: спасатели предупреждают о сильных порывах ветра и гололедице

Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности, желтый.

В Украине - сильный ветер / Фото REUTERS

Сегодня, 5 февраля, в большинстве областей порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области 5 февраля гололед, на дорогах - гололедица, порывы ветра так же сгянут 15-20 м/с.

Обесточенные населенные пункты

Ночью 5 февраля в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Из-за сильных порывов ветра без света остались в Черниговской области - 54 села, в Киевской - 32, в Житомирской - 32, в Полтавской - 21, в Тернопольской - 20, в Хмельницкой - 19, в Винницкой - 11.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.