Из-за штормового ветра в семи областях Украины обесточены более 180 населенных пунктов
Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Ночью 5 февраля в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях Украины.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели назвали области, на которые сегодня налетит сильный ветер
Из-за сильных порывов ветра без света остались в Черниговской области - 54 села, в Киевской - 32, в Житомирской - 32, в Полтавской - 21, в Тернопольской - 20, в Хмельницкой - 19, в Винницкой - 11.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Прогноз погоды в Украине 5 февраля: данные погоды УНИАН
В пятницу, 5 февраля, осадки отступят. Снегом припорошит только Черновицкую и Ивано-Франковскую области. Во всех остальных областях время от времени будет показываться солнце. Температура ночью упадет до -15°, днем на юге поднимется до +3°. На всей остальной территории Украины мороз продержится и в дневное время.
В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -12°, днем -5°.
- Винница-2°... -9°
- Днепр-2°... -8°
- Донецк+5°... -9°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев-5°... -10°
- Кропивницкий-3°... -10°
- Луганск+6°... -7°
- Луцк-3°... -8°
- Львов0°... -5°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава-4°... -9°
- Ровно-4°... -9°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы-6°... -13°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков-2°... -9°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-1°... -8°
- Черкассы-5°... -16°
- Чернигов-7°... -11°
- Черновцы+1°... -3°