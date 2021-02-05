Из-за штормового ветра в семи областях Украины обесточены более 180 населенных пунктов

08:26, 5 февраля 2021
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Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Более сотни украинских сел остались без света / фото УНИАН
Более сотни украинских сел остались без света / фото УНИАН

Ночью 5 февраля в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Из-за сильных порывов ветра без света остались в Черниговской области - 54 села, в Киевской - 32, в Житомирской - 32, в Полтавской - 21, в Тернопольской - 20, в Хмельницкой - 19, в Винницкой - 11.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Прогноз погоды в Украине 5 февраля: данные погоды УНИАН

В пятницу, 5 февраля, осадки отступят. Снегом припорошит только Черновицкую и Ивано-Франковскую области. Во всех остальных областях время от времени будет показываться солнце. Температура ночью упадет до -15°, днем на юге поднимется до +3°. На всей остальной территории Украины мороз продержится и в дневное время.

В Киеве будет облачно, температура воздуха ночью -12°, днем -5°.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: погодаветерГСЧСобесточиваниесильный ветеробесточенные населенные пункты
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