Осадки ожидаются на западе и востоке Украины, однако также зацепит отдельные центральные и северные области.

Сегодня в Украине станет чуть холоднее, чем вчера. Практически по всей стране температура снизится на градус-два. Местами днем будет -6°. На западе и востоке ожидается снег, осадки зацепят также Винницкую и Житомирскую области.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет от -5° до -2°. Небольшая облачность, при этом везде ожидается снег. В Волынской и Ривненской областях вероятность осадков меньше.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь днем столбики термометров покажут -6°...-3°. Небольшая облачность. В житомирской области будет пасмурно, ожидается снег.

В центральных областях сегодня будет -5°...-1°. Здесь также будет преобладать сухая погода и небольшая облачность. Однако в Винницкой области ожидается снег.

На востоке Украины сегодня тоже будет снежить. Осадки ожидаются в Луганской и Донецкой областях. Столбики термометров днем покажут -4°...-2°.

На юге - традиционно теплее всего. Здесь температура будет на уровне -3°...0°. Без осадков.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов.

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