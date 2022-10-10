Осадки сконцентрируются на Левобережье.

Неделя в Украине начнется со снижения температура и дождей, которые накроют большинство областей на Левобережье. Практически по всей стране температура снизится до +12°...+15°, лишь местами на юге и в Закарпатской области столбики термометров поднимутся выше - до +16°...+17°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +4°, днем +15°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Тернополе 10 октября ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +16°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +5°...+17°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +6°...+14°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +10°...+12°, дождь.

В Одессе 10 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +17°.

В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +13°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +13°.

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