Неделя в Украине начнется со снижения температура и дождей, которые накроют большинство областей на Левобережье. Практически по всей стране температура снизится до +12°...+15°, лишь местами на юге и в Закарпатской области столбики термометров поднимутся выше - до +16°...+17°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +4°, днем +15°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
- В Тернополе 10 октября ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +16°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +5°...+17°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
- В Виннице сегодня будет +6°...+14°, практически безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +10°...+12°, дождь.
- В Одессе 10 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +17°.
- В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.
- В Сумах температура воздуха составит +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +13°, сильный дождь.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +13°.