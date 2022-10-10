Погода на сегодня / фото Pixabay

Неделя в Украине начнется со снижения температура и дождей, которые накроют большинство областей на Левобережье. Практически по всей стране температура снизится до +12°...+15°, лишь местами на юге и в Закарпатской области столбики термометров поднимутся выше - до +16°...+17°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°.
  • Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +4°, днем +15°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
  • В Тернополе 10 октября ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +16°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +5°...+17°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
  • В Виннице сегодня будет +6°...+14°, практически безоблачно.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +10°...+12°, дождь.
  • В Одессе 10 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +17°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
  • В Запорожье температура ночью +10°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.
  • В Сумах температура воздуха составит +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +13°, сильный дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +13°.
Погода в Украине 10 октября / фото УНИАН

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