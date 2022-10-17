17 октября в Киеве будет сухо и практически безоблачно.

В понедельник, 17 октября, в Киеве ожидается потепление. Температура воздуха поднимется на 4 градуса по сравненияю с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +16°. Ожидается практически безоблачная погода без осадков.

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Ветер будет южного и юго-западного направлений. Его скорость составит всего 1 - 1,9 м/с. Атмосферное давление практически в норме - 759 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе 17 октября ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +20°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+19°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +18°.

В Виннице сегодня будет +2°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+14°.

В Одессе 17 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.

В Херсоне в понедельник ночью +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачнно, ночью +5°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1, днем +13°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +5°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+15°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +13°.

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