В понедельник, 17 октября, в Киеве ожидается потепление. Температура воздуха поднимется на 4 градуса по сравненияю с предыдущим днем.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +16°. Ожидается практически безоблачная погода без осадков.
Ветер будет южного и юго-западного направлений. Его скорость составит всего 1 - 1,9 м/с. Атмосферное давление практически в норме - 759 миллиметров ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
В Тернополе 17 октября ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.
В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +17°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +20°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+19°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +18°.
В Виннице сегодня будет +2°...+17°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +18°, небольшая облачность.
В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +15°.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+14°.
В Одессе 17 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.
В Херсоне в понедельник ночью +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачнно, ночью +5°, днем +17°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +15°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1, днем +13°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +5°, днем +14°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+15°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +13°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +13°.