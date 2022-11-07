В понедельник, 7 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода без существенных осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Сегодня в течение дня температура в столице поднимется до +6...+8 градусов, а ближе к вечеру опустится до +4 градусов. Практически весь день небо в Киеве будет покрыто облаками.
Ощущение прохлады добавит южный ветер, скорость которого будет 3,3 - 4 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 751-752 миллиметра ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +12°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +12°.
В Тернополе 7 ноября ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, легкий дождь.
В Виннице сегодня будет +6°...+11°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+5°.
В Одессе 7 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.
В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит 0°...+4°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +6°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +6°.