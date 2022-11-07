В Ивано-Франковской, Черновицкой и Черниговской областях пройдут дожди.

Неделя в Украине начнется с температурных контрастов. Так, на западе страны 7 ноября потеплее до +11°...+15°, а на северо-востоке температура не поднимется выше +4°...+6°. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Черниговской областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +12°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +12°.

В Тернополе 7 ноября ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, легкий дождь.

В Виннице сегодня будет +6°...+11°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 7 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +6°.

Народные приметы 7 ноября

7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом.

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