Неделя в Украине начнется с температурных контрастов. Так, на западе страны 7 ноября потеплее до +11°...+15°, а на северо-востоке температура не поднимется выше +4°...+6°. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Черниговской областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +12°.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +12°.
- В Тернополе 7 ноября ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, легкий дождь.
- В Виннице сегодня будет +6°...+11°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+5°.
- В Одессе 7 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.
- В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит 0°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +6°.
Народные приметы 7 ноября
7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом.