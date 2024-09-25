Изменение климата удваивает вероятность наводнений, подобных тем, что были в Центральной Европе.

Из-за изменений климата вероятность ливней, которые недавно вызвали наводнение в Европе, становится в два раза выше. Об этом говорится в отчете World Weather Attribution - международной группы ученых, изучающей влияние изменения климата на экстремальные погодные явления.

Как пишет Reuters, по словам ученых, четыре дня осадков были самыми сильными из когда-либо зафиксированных в Центральной Европе. В отчете говорится, что изменение климата сделало такие ливни минимум в два раза более вероятными и на 7% более сильными.

"Эти наводнения снова подчеркивают разрушительные результаты потепления, вызванного ископаемым топливом. Пока нефть, газ и уголь не будут заменены возобновляемой энергией, такие штормы, как "Борис", будут вызывать еще более сильные ливни, приводя к наводнениям и парализуя экономику", - заявила исследователь из Института Грэнтема при Имперском колледже Лондона и соавтор исследования Джойс Кимутай.

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В отчете говорится, что сочетание холодного воздуха над Альпами и тепла над Средиземным и Черным морями было необычным, однако изменение климата сделало такие штормы более интенсивными и более вероятными.

Согласно отчету, ожидается, что такой шторм будет происходить примерно раз в 100-300 лет в сегодняшнем климате с потеплением на 1,3 градуса Цельсия от доиндустриального уровня.

Если же потепление достигнет 2 °C, то такие штормы приведут к увеличению количества осадков как минимум на 5% и будут происходить примерно на 50% чаще.

Катастрофическое наводнение в Европе

Европа пострадала от самого сильного за последние несколько десятков лет наводнения.

Стихия унесла жизни 24 человек. Города в Венгрии, Польше италии и других странах были завалены грязью и мусором, здания повреждены, мосты обрушились, а властям пришлось выделить на ремонты миллиарды долларов.

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