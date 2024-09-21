Только в Польше и Чехии убытки в результате непогоды могут достигать 10 млрд долларов.

За неделю до того, как смертоносные наводнения накрыли Центральную Европу, Чехия была на пути к тому, чтобы стать первой страной в регионе со времен пандемии коронавируса, которая смогла значительно снизить дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП, установленного правилами ЕС. Однако такая маленькая победа находится под угрозой, ведь Чехия и Польша приняли на себя основной удар худших наводнений, которые произошли в регионе за последние 20 лет, пишет Reuters.

Местные чиновники сообщают, что ущерб, нанесенный инфраструктуре, может составлять 10 млрд долларов только в этих двух странах. По словам министра финансов Польши, 5,6 млрд долларов, которые были выделены из фондов ЕС, покроют некоторые, но не все расходы на восстановление после наводнения.

"Экономические потери, связанные с экстремальными погодными условиями, увеличивают нагрузку на государственные финансы в регионе, который все еще страдает от последствий пандемии COVID-19 и всплеска инфляции после вторжения России в соседнюю Украину в 2022 году", - отметили в Reuters.

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В то же время старший вице-президент рейтингового агентства Moody's Ratings Штеффен Дик подчеркнул, несмотря на то, что регион лучше подготовился к наводнениям, чем в прошлом, ему приходится сталкиваться с инцидентами и их экономическими последствиями все чаще.

"Влияние на государственные расходы все еще может быть, в зависимости от конечного ущерба, и некоторые страны, такие как Чехия и Польша, уже объявили о немедленной чрезвычайной финансовой поддержке", - отметил Дик.

Наводнения в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, в Будапеште река Дунай вышла из берегов и начала затапливать улицы. В частности, в сети появились кадры, на которых видно, что вода подошла к зданию парламента Венгрии. Тогда премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы со стихией.

Также сообщалось, что в Польше вблизи города Пачкув прорвало еще одну дамбу в результате мощных наводнений в стране. Поэтому в Нижней Силезии из-за прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно объявили немедленную эвакуацию части города Пачкув, что на юго-западе страны.

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