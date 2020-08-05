Число жертв ливней в Южной Корее увеличилось до 13 человек

12:56, 5 августа 2020
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Еще 13 человек пропали без вести.

Последствия непогоды в Южной Корее / REUTERS
Последствия непогоды в Южной Корее / REUTERS

Число жертв оползней и наводнений, вызванных сильными дождями, в Южной Корее увеличилось до 13 человек. 

Девять человек стали жертвами непогоды в Южной Корее

Среди погибших один житель Сеула, восемь жителей провинции Кенгидо и четверо жителей провинции Чхунчхон-Пукто. 13 человек пропали без вести, 7 человек получили ранения, передает Stormnews со ссылкой на Всемирное радио KBS.

Ожидается, что дожди в Южной Корее возобновятся по мере приближения остатков тайфуна "Хагупит" из Китая. Ожидается, что к концу дня 5 августа от 100 до 300 мм осадков выпадет в столичном регионе, западных районах провинции Канвондо и северных районах провинции Чхунчхон-Пукто, причем в некоторых из этих районов выпадет более 500 мм осадков. В восточных районах провинции Канвондо, южных районах провинции Чхунчхон-Намдо и северных районах провинции Кенсан-Пукто прогнозируется более 150 мм осадков.

Напомним, жертвами урагана "Исайяс", который ослабел до тропического шторма, в США стали четыре человека. 

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Теги: #погода#наводнение
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