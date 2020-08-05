Число жертв ливней в Южной Корее увеличилось до 13 человек
Еще 13 человек пропали без вести.
Число жертв оползней и наводнений, вызванных сильными дождями, в Южной Корее увеличилось до 13 человек.
Девять человек стали жертвами непогоды в Южной Корее
Среди погибших один житель Сеула, восемь жителей провинции Кенгидо и четверо жителей провинции Чхунчхон-Пукто. 13 человек пропали без вести, 7 человек получили ранения, передает Stormnews со ссылкой на Всемирное радио KBS.
Ожидается, что дожди в Южной Корее возобновятся по мере приближения остатков тайфуна "Хагупит" из Китая. Ожидается, что к концу дня 5 августа от 100 до 300 мм осадков выпадет в столичном регионе, западных районах провинции Канвондо и северных районах провинции Чхунчхон-Пукто, причем в некоторых из этих районов выпадет более 500 мм осадков. В восточных районах провинции Канвондо, южных районах провинции Чхунчхон-Намдо и северных районах провинции Кенсан-Пукто прогнозируется более 150 мм осадков.
Напомним, жертвами урагана "Исайяс", который ослабел до тропического шторма, в США стали четыре человека.
- Винница+30°... +16°
- Днепр+32°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+30°... +15°
- Кропивницкий+32°... +15°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+30°... +15°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+29°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +18°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+31°... +13°
- Черновцы+28°... +15°