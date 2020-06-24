Наводнение на западе Украины: на помощь пострадавшим районам направили технику Нацгвардии

Специалисты надеются расчистить русла рек.

На западе Украины бушует непогода / фото ГСЧС

В пострадавшие от стихии районы западных областей направят крупногабаритную технику Национальной гвардии.

Читайте также Затопленные села и разрушенные дороги: что происходит на Западной Украине

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в рамках мониторинга наиболее пострадавших от наводнения районов Ивано-Франковской области посетили пгт Ланчин Надворнянского района.

«В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перекинем дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду», - сказал Аваков.

Он напомнил, что уже эвакуировано более 200 человек. «Отсутствуют газо-, электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русла течения, то есть полностью пошли на село», - сообщил министр внутренних дел.

По его словам, всего в Надворнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых дома, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.