Наводнение на западе Украины: на помощь пострадавшим районам направили технику Нацгвардии
Специалисты надеются расчистить русла рек.
В пострадавшие от стихии районы западных областей направят крупногабаритную технику Национальной гвардии.
Затопленные села и разрушенные дороги: что происходит на Западной Украине
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в рамках мониторинга наиболее пострадавших от наводнения районов Ивано-Франковской области посетили пгт Ланчин Надворнянского района.
«В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перекинем дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду», - сказал Аваков.
Он напомнил, что уже эвакуировано более 200 человек. «Отсутствуют газо-, электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русла течения, то есть полностью пошли на село», - сообщил министр внутренних дел.
По его словам, всего в Надворнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых дома, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.
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