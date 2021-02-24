Наводнение в Перу повредило тысячи домов, жители остались без света и воды (фото)

Прервано водоснабжение и электроснабжение, повреждено около 3000 гектаров посевов.

Наводнение повредило дома / Фото altavoz.pe

Наводнение в районе Мадре-де-Диос в Перу повредило тысячи домов. Правительство объявило в регионе чрезвычайное положение на 60 дней.

Об этом сообщает Meteoprog.ua.

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После посещения пострадавших районов министр окружающей среды Перу Габриэль Кихандрия заявил, что наводнения повредили около 4000 домов, а также несколько школ и медицинских учреждений. Прервано водоснабжение и электроснабжение, повреждено около 3000 гектаров посевов.

Вооруженные силы работают с Национальным институтом гражданской обороны Перу (INDECI) для распределения предметов первой необходимости, включая матрацы, простыни, кухонные принадлежности, противомоскитные сетки, средства личной гигиены и чистящие средства.

Наводнение в Перу / Фото altavoz.pe

Сообщалось о наводнении 19 января в районе Лаберинто, провинция Тамбопата, после того, как проливной дождь вылился в реку, повредив дома, а также инфраструктуру, включая систему водоснабжения.

В регионе Лорето были выпущены предупреждения о наводнениях в районе Контамана после повышения уровня воды в реке Укаяли.

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