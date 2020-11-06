Шесть рек вышли из берегов: из-за наводнения в Колумбии затоплены тысячи домов
От наводнения пострадали более 9 тысяч семей.
В последние несколько дней от наводнения пострадали департаменты Магдалена и Норте-Сантандер в Колумбии.
Об этом сообщает Meteoprog.ua.
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Национальное управление рисками бедствий (UNGRD) сообщил, что от наводнения пострадало 9 200 семей в 7 муниципалитетах департамента Магдалена.
Наводнение затронуло департамент с конца октября. Тысячи домов были повреждены по состоянию на 3 ноября. Пострадавшим семьям были розданы предметы первой необходимости.
UNGRD сообщило, что шесть рек вышли из берегов, вызвав наводнение в муниципалитетах Фундасьон, Эль-Ретен, Зона Бананера, Аракатака, Альгарробо, Пуэбло-Вьехо и Сьенага. Сообщение о стихийном бедствии было объявлено для наиболее пострадавших муниципалитетов Эль-Ретен и Фундасьон.
Колумбийский университет гидрологии, метеорологии и экологических исследований (IDEAM) предупредил, что прохождение урагана «Эта» над Карибским морем в сторону Никарагуа, вероятно, вызовет сильные дожди в северных частях Колумбии.
Масштабное наводнение в Бразилии
Около 300 человек были перемещены из-за ливней в городе Санхаро в Пернамбуку, штате на северо-востоке Бразилии. За 24 часа до 3 ноября выпало почти 289 мм осадков. Среднее годовое количество осадков в городе составляет около 644 мм.
СМИ Бразилии сообщили, что городские власти объявили чрезвычайное положение. Около 300 человек покинули свои дома, в основном в районе города Сальгадо, и были временно размещены в местных школах и спортзалах.
На фотографиях домов, пострадавших от наводнения, видно, что глубина паводка достигала 1,5 метра.
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