Шесть рек вышли из берегов: из-за наводнения в Колумбии затоплены тысячи домов

От наводнения пострадали более 9 тысяч семей.

Наводнение в Колумбии / ОГЕРД Магдалена

В последние несколько дней от наводнения пострадали департаменты Магдалена и Норте-Сантандер в Колумбии.

Об этом сообщает Meteoprog.ua.

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Национальное управление рисками бедствий (UNGRD) сообщил, что от наводнения пострадало 9 200 семей в 7 муниципалитетах департамента Магдалена.

Наводнение затронуло департамент с конца октября. Тысячи домов были повреждены по состоянию на 3 ноября. Пострадавшим семьям были розданы предметы первой необходимости.

UNGRD сообщило, что шесть рек вышли из берегов, вызвав наводнение в муниципалитетах Фундасьон, Эль-Ретен, Зона Бананера, Аракатака, Альгарробо, Пуэбло-Вьехо и Сьенага. Сообщение о стихийном бедствии было объявлено для наиболее пострадавших муниципалитетов Эль-Ретен и Фундасьон.

Колумбийский университет гидрологии, метеорологии и экологических исследований (IDEAM) предупредил, что прохождение урагана «Эта» над Карибским морем в сторону Никарагуа, вероятно, вызовет сильные дожди в северных частях Колумбии.

Масштабное наводнение в Бразилии

Около 300 человек были перемещены из-за ливней в городе Санхаро в Пернамбуку, штате на северо-востоке Бразилии. За 24 часа до 3 ноября выпало почти 289 мм осадков. Среднее годовое количество осадков в городе составляет около 644 мм.

СМИ Бразилии сообщили, что городские власти объявили чрезвычайное положение. Около 300 человек покинули свои дома, в основном в районе города Сальгадо, и были временно размещены в местных школах и спортзалах.

На фотографиях домов, пострадавших от наводнения, видно, что глубина паводка достигала 1,5 метра.