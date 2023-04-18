В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уверяют, что гидрологическая ситуация в стране контролируемая.

На севере Украины наблюдается тенденция снижения темпа поднятие уровня воды в реках. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В частности, по информации Гидрометеорологического центра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны", - говорится в сообщении.

При этом остаются подтопленными 1 564 домохозяйств (Черниговская – 474, Кировоградская – 323, Днепропетровская – 269, Киевская – 210, Черкасская – 181 и Полтавская – 107) и 330 домов (Днепропетровская – 170, Кировоградская – 87, Черкасская – 42, Черниговская – 29 и Полтавская - 2).

Кроме того, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 9 тыс. 138 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговской области – 29, Киевской – 1.

За сутки подразделения ГСЧС откачали 2 тыс. 995 м куб. воды (с начала работ – 15 тыс. 184) и перевезли 228 человек (с начала работ - 1 799).

В ведомстве заверили, что гидрологическая ситуация находится на усиленном их контроле.

Паводки в Украине-до известно

Во многих областях Украины реки вышли из берегов. Самая сложная ситуация наблюдается в Черниговской области и вдоль Днепра. Также затопление есть в Киеве: острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

По данным КГГА, пик наводнения в столице еще впереди - он ожидается 22 апреля.

По данным экологов, причиной наводнения в Украине стала на только погода, но и человеческий фактор. В частности, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко напомнила о нарушении правил пользования прибрежными полосами, водоохранными полосами и поймами рек.

Вас также могут заинтересовать новости: