Уже известно о погибших и пострадавших.

В Китае сильные дожди, которые бушевали несколько дней, вызвали масштабное наводнение. Стихийное бедствие произошло в провинции Гуандун, пишет ВВС.

В государственных СМИ Китая уже сообщали, что четыре человека погибли, а 10 пропали без вести. Известно, что несколько крупных рек вышли из берегов, и власти внимательно следят за "опасно высоким" уровнем воды.

Наводнение произошло в самой густонаселенной провинции Китая – там проживает около 127 миллионов человек. Больше всего пострадали от стихии столица провинции Гуанчжоу, а также меньшие города Шаогуань и Хэйюань.

По данным китайского информационного агентства Xinhua, по меньшей мере 110 000 человек были эвакуированы, около 25 800 находятся в приютах.

Из-за постоянных ливней в международном аэропорту Байюнь в Гуанчжоу отменены и задержаны рейсы. По меньшей мере в трех городах закрыты школы, десятки зданий разрушены или повреждены. По оценкам властей, прямые экономические потери составляют почти 140,6 млн юаней (19,8 млн долларов).

Метеорологические службы Китая предупредили, что сильные дожди будут продолжаться в Гуандуне и прибрежных районах соседнего Фуцзяня по крайней мере до вторника. В других частях страны, включая столицу – Пекин – ожидается "умеренный или сильный" дождь.

Наводнения в мире: другие новости

Уже несколько дней масштабное наводнение смывает Россию – непогода бушует в нескольких регионах страны-агрессора. В частности, под воду уходит Курган – уровень воды в реке Тобол на ряде участков превысил максимум 1994 года. В то же время в Тюменской области РФ зафиксировано рекордное с 1947 года наводнение.

Ранее из-за мощного ливня под воду ушел пустынный Дубай. Там затопило основные магистрали и улицы города. Из-за ветра и большой воды остановил работу международный аэропорт Дубая, который является одним из самых загруженных в мире.

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