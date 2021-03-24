Первая жертва наводнений: в Австралии мужчину унесло водой в автомобиле (видео)
Из-за стихийного бедствия около 40 тысяч австралийцев вынуждены покинуть свои дома.
Новости мира: в Австралии из-за стихийного бедствия мужчина погиб в собственном авто
В Австралии – первая жертва рекордных наводнений: погиб мужчина, которого унесло водой в собственном авто.
Австралийцы спасаются от нашествия пауков, которые массово залезают в дома (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что из-за стихийного бедствия около 40 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.
«Спасать приходится не только людей, но и животных – свиней, лошадей и даже экзотических страусов Эму», – говорится в сюжете.
Кроме того, местные жители делятся видео из собственных домов, где полно пауков. Люди говорят: в дома заползают и змеи, которые отчаянно ищут сушу.
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