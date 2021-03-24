Первая жертва наводнений: в Австралии мужчину унесло водой в автомобиле (видео)

18:08, 24 марта 2021
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Из-за стихийного бедствия около 40 тысяч австралийцев вынуждены покинуть свои дома.

В Австралии – первая жертва рекордных наводнений: погиб мужчина, которого унесло водой в собственном авто.

Австралийцы спасаются от нашествия пауков, которые массово залезают в дома (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из-за стихийного бедствия около 40 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.

«Спасать приходится не только людей, но и животных – свиней, лошадей и даже экзотических страусов Эму», – говорится в сюжете.

Кроме того, местные жители делятся видео из собственных домов, где полно пауков. Люди говорят: в дома заползают и змеи, которые отчаянно ищут сушу.

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Автор: Катерина Шварц

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Теги: наводнениеАвстралия
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