В Укргидрометцентре рассказали, когда в западных областях прекратятся дожди

Погода улучшится уже сегодня.

Погода в западных областях улучшится уже сегодня / фото ГСЧС

Уже сегодня, 24 июня, на западе Украины, где продолжаются наводнения, ожидается улучшение погоды и уменьшение количества осадков.

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Об этом ТСН сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Такая погода на западе страны наблюдается два-три дня, начиная с 20 июня. И уже сегодня будет улучшение погоды. Мы будем иметь повышение атмосферного давления, фронт будет постепенно размываться, интенсивность дождей будет уменьшаться. Уже сегодня в Карпатах не ожидается сильных и чрезвычайных дождей, которые до этого фиксировали некоторые станции. На выходных на западе Украине уже будут обычные летние дожди, умеренные. Значительных осадков в регионе не ожидается", - рассказал он.

Билык также объяснил причины такой непогоды.

"Непогода на западе Украины вызвана тем, что над ними сейчас находятся атмосферные фронты. Вся Украина сейчас находится в малоградиентном поле пониженного давления, что сопровождается дождями, но над западными областями стоит малоподвижный атмосферный фронт, и поэтому там идет больше дождей, особенно в Карпатах", - сказал синоптик.

Напомним, к ликвидации последствий масштабных наводнений на Западной Украине привлечена авиация и дополнительные силы Министерства внутренних дел.