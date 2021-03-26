Синоптик объяснил причину мартовских холодов и назвал дату потепления в Украине
Ближе к середине апреля ожидается потепление до 18-20 градусов.
Уже с понедельника, 29 марта, в Украине существенно потеплеет. И хоть в последние дни месяца местами могут быть дожди, температура воздуха при этом прогреется до +13 градусов.
Об этом рассказал украинский народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.
Настоящая весна уже здесь: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +16°
Ближе к середине апреля ожидается до 18-20 градусов тепла, затем температура продолжит повышаться. При этом местами ожидаются сильные дожди.
"Мартовский холод спровоцирован нерастаявшим снегом. Солнечное тепло идет только на расставание снега и отмерзание земли, а на прогрев воздуха уже не хватает. На ночных температурах тоже пелена холода", - говорит синоптик.
По словам Горбаня, таяние снега закончится в первую неделю апреля, а до 31 марта дневная температура по Украине будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла. 28-30 марта возможен дождь.
Прогноз погоды на апрель в Украине от синоптика Укргидрометцентра
В начале апреля в Украину придет настоящее тепло, но во второй половине месяца прогнозируются заморозки.
По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, тепло начнется уже с 1-го апреля, и такой будет вся первая декада. Если и будут дожди, то незначительные.
Но потом, как прогнозирует Мартазинова, начнутся погодные "качели": периоды похолодания и периоды потепления - 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.
"И так до конца месяца. К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила синоптик.
- Винница+10°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+6°... -3°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+9°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+10°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+7°... -2°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+2°... -1°
- Сумы+10°... +2°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+10°... +1°
- Черновцы+9°... -2°