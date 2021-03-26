Синоптик объяснил причину мартовских холодов и назвал дату потепления в Украине

Ближе к середине апреля ожидается потепление до 18-20 градусов.

В Украину идет потепление / Фото ua.depositphotos.com

Уже с понедельника, 29 марта, в Украине существенно потеплеет. И хоть в последние дни месяца местами могут быть дожди, температура воздуха при этом прогреется до +13 градусов.

Об этом рассказал украинский народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.

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Ближе к середине апреля ожидается до 18-20 градусов тепла, затем температура продолжит повышаться. При этом местами ожидаются сильные дожди.

"Мартовский холод спровоцирован нерастаявшим снегом. Солнечное тепло идет только на расставание снега и отмерзание земли, а на прогрев воздуха уже не хватает. На ночных температурах тоже пелена холода", - говорит синоптик.

По словам Горбаня, таяние снега закончится в первую неделю апреля, а до 31 марта дневная температура по Украине будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла. 28-30 марта возможен дождь.

Прогноз погоды на апрель в Украине от синоптика Укргидрометцентра

В начале апреля в Украину придет настоящее тепло, но во второй половине месяца прогнозируются заморозки.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, тепло начнется уже с 1-го апреля, и такой будет вся первая декада. Если и будут дожди, то незначительные.

Но потом, как прогнозирует Мартазинова, начнутся погодные "качели": периоды похолодания и периоды потепления - 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.