Синоптик дала прогноз погоды на апрель в Украине
С 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе, предупредила синоптик.
В начале апреля в Украину придет настоящее тепло, но во второй половине месяца прогнозируются заморозки.
Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает "Обозреватель".
Две области засыплет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)По ее словам, тепло начнется уже с 1-го апреля, и такой будет вся первая декада. Если и будут дожди, то незначительные.
Но потом, как прогнозирует Мартазинова, начнутся погодные "качели": периоды похолодания и периоды потепления - 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.
"И так до конца месяца. К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила синоптик.
Прогноз погоды на весну от народного синоптика
Народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну 2021 и рассказал, когда ждать тепла.
По его словам, начало марта-2021 будет морозным и снежным, весна придет во второй декаде.
Затем, по прогнозу Горбаня, снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом. Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим.
Главные новости Украины и мира на утро 22 марта
- Винница+4°... -4°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+3°... -4°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -4°
- Киев+3°... -4°
- Кропивницкий+7°... -3°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+3°... -4°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава+7°... -2°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+6°... -3°
- Сумы+6°... -5°
- Тернополь+3°... -4°
- Харьков+7°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+2°... -5°
- Черкассы+7°... -3°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+4°... -4°