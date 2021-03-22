Синоптик дала прогноз погоды на апрель в Украине

С 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе, предупредила синоптик.

Когда придет настоящее весеннее тепло / фото ua.depositphotos.com

В начале апреля в Украину придет настоящее тепло, но во второй половине месяца прогнозируются заморозки.

Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает "Обозреватель".

Читайте также Две области засыплет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)По ее словам, тепло начнется уже с 1-го апреля, и такой будет вся первая декада. Если и будут дожди, то незначительные.

Но потом, как прогнозирует Мартазинова, начнутся погодные "качели": периоды похолодания и периоды потепления - 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.

"И так до конца месяца. К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила синоптик.

Прогноз погоды на весну от народного синоптика

Народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну 2021 и рассказал, когда ждать тепла.

По его словам, начало марта-2021 будет морозным и снежным, весна придет во второй декаде.

Затем, по прогнозу Горбаня, снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом. Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим.

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