23 сентября в некоторых областях Украины потеплеет / фото pixabay.com
В четверг, 23 сентября, в Украине продолжатся дожди. В западных областях немного потеплее, местами столбики термометров покажут +15°...+18°. Холоднее всего будет на севере страны, лишь +8°...+10°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Тернополе 23 сентября ночью будет +9°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +15°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+9°, ливень.
- В Одессе 23 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°.
- В Херсоне в четверг ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+8°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождик.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+12°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +13°.
Погода в Украине 23 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 23 сентября
23 сентября - мученицы Минодоры. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима морозами.
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