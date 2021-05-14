Осадки накроют всего несколько областей.

В ближайшую субботу, 15 мая, запад, север и Киевщину продолжат заливать дожди. Температура по всей стране будет колебаться на уровне +18°...+25°. В воскресенье из Киева осадки уйдут, при этом в Украине потеплеет до летних +28°. Теплее всего будет на юге и востоке страны. Самая низкая температура будет на Львовщине, +20°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями и дождь, температура воздуха ночью +10°, днем +21°. В воскресенье осадки уйдут: днем ожидается +24°, а ночью - до +14°.

Во Львове в субботу ночью 9°, днем +19°, облачно с прояснениями, ливень. В воскресенье погода практически не изменится, только немного потеплеет: ночью +8°, днем +20°.

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями, гроза. В воскресенье - переменная облачность, дождь, ночью +11°, днем +21°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+19°. В воскресенье - переменная облачность, температура ночью составит +12°, днем +22°.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°. В воскресенье пойдет дождь, +12°...+20°.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье - погода без перемен, +16°...+27°.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье погода практически не изменится, температура составит +15°...+27°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +10°...+24°. В воскресенье - ливень, +12°...+24°.

Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье - солнечный день. Ночью ожидается +16°, днем +27°.

В Краматорске в субботу будет ясно, температура ночью +12°, днем +26°. В воскресенье погода практически не изменится, но потеплеет: ночью +15°, днем +29°.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью +12°, днем +28°. В воскресенье - так же ясно и безоблачно, потеплеет ночью +16°, днем +30°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, температура до +15°. В воскресенье днем температура повысится до +14°, только ночью похолодает до +6°, пасмурно и небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность и легкий дождик, ночью +7°, днем +21°. В воскресенье - практически без перемен, только дождь усилится до ливня и ночью потеплеет до +10°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, возможен ливень, температура до +20°. В воскресенье - погода не изменится.

В Сваляве завтра небольшая облачность и маленький дождь, +18°. В воскресенье - без перемен, дождь усилится до ливня.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье - немного похолодает до +20°, возможен ливень.

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +24°, в воскресенье будет ясно, днем потеплеет до +28°, а ночью температура составит +15°.

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Автор: Елена Пилипчак