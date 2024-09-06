Осадков 7-8 сентября не ожидается, только на крайнем юге пройдут локальные дожди.

На выходных, 7 и 8 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

"В субботу и воскресенье в Украине будет царить просто классическое бабье лето - сухо, солнечно, тепло", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Максимальная температура воздуха, по ее данным, ожидается в пределах +24...+28 градусов, в ночные часы, а также рано утром и вечером уже "пахнет осенью, где-то +12...+17 градусов".

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В течение 7-8 сентября антициклон обусловит в Украине сухую погоду, говорит Наталка Диденко. Только на крайнем юге пройдут локальные дожди.

"Нюанс. В южной части и на востоке Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила эксперт по погоде.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве суббота и воскресенье будут ясными солнечными с ночной свежестью, +12...+14 градусов. Днем в столице ожидается комфортное тепло до +26...+27 градусов. В Киеве также будет ветрено.

Штормовое предупреждение во Львове - прогноз на 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, во Львове и Львовской области ожидаются порывы сильного ветра. Скорость их будет составлять 15-20 м/с. Из-за этого синоптики объявили на Львовщине І уровень опасности.

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