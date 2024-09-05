Осадков в столице не ожидается.

В пятницу, 6 сентября, погода в Киеве будет больше напоминать летнюю, чем осеннюю. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +18°...+19°, а вот днем воздух прогреется до +26°...+28°. В течение дня будет сухо, ясно и безоблачно.

Ветер по-прежнему будет восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 752-754 миллиметров ртутного столба.

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Погода 6 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +28°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +15°, днем +29°.

В Тернополе 6 сентября ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +16°...+29°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +15°...+27°.

В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+27°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.

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