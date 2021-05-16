Уже завтра в Украине начнутся дожди с грозами и температура снизится до +17°...+ 22°, а на востоке будет тепло - до +29°.

Неделя в Украине начнется с дождей и гроз.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник в Украину придет циклон, который принесет дожди, временами грозы и снижение температуры воздуха.

"Температура воздуха будет колебаться завтра днем в пределах +17°...+22°. А вот в восточной части, на юге, кроме Одесской области, на Днепропетровщине и Сумщине еще побудет лето, +23°...+29°", - отметила Диденко.

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По данным синоптика, завтра осадки наиболее вероятны в северных, центральных областях, также в Одесской и Николаевской областях. Восточная часть и большинство западных областей попадут в основном сухую погоду. Похолодание больше всего коснется полосы от Киевщины до Одесской области.

Погода в Киеве

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра в столице Украины пойдет дождь, также ожидается небольшое похолодание,

"Днем где-то +18°...+20°", отметила синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская