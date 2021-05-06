Таким погодным условиям предоставлен 1 уровень опасности.

Сегодня, 6 мая, в Киевской области и в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Таким погодным условиям предоставлен 1 уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Киеве на 6 мая: данные Погоды УНИАН

В четверг, 6 мая, в столице ожидается небольшая облачность.

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +16°, а ночью опустятся до +7°.

Практически весь день будет немного облачно. Днем возможен небольшой дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 4,9 м/с.

Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

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Автор: Елена Пилипчак