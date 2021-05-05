Практически весь день будет немного облачно.

В четверг, 6 мая, в столице ожидается небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеЗавтра несколько областей Украины накроют дожди, местами похолодает до +13° (карта)

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +16°, а ночью - опустятся до +7°.

Практически весь день будет немного облачно. Днем возможен небольшой дождь.

Ожидается ветер со скоростью до 4,9 м/с.

Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Народные приметы 6 мая

6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак