Завтра в столице возможны осадки / Фото ua.depositphotos.com
В четверг, 6 мая, в столице ожидается небольшая облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +16°, а ночью - опустятся до +7°.
Практически весь день будет немного облачно. Днем возможен небольшой дождь.
Ожидается ветер со скоростью до 4,9 м/с.
Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Народные приметы 6 мая
6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.
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