В Киеве ожидается сильный ливень, который продлится до конца ночи 4 октября.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"К концу ночи 4 октября дождь достигнет значения значительного", - говорится в предупреждении.
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Как отмечается, из-за непогоды в столице объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве сегодня
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киеве станет еще холоднее. Днем температура в столице поднимется лишь до +10°. Ожидается пасмурная погода и ливень.
Ощущение дискомфорта и холода придаст западный ветер, постоянная скорость которого будет 2,2 - 3 м/с. Атмосферное давление снижено, но будет расти. Утром ожидается 739 миллиметров ртутного столба, а ближе к ночи - 745.