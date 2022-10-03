4 октября температура в Киеве поднимется всего до +10 градусов.

Во вторник, 4 октября, в Киеве станет еще холоднее и пойдет сильный дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на 4 октября температура в столице опустится до +8°, а днем поднимется лишь до +10°. Ожидается пасмурная погода и ливень.

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Ощущение дискомфорта и холода добавит западный ветер, постоянная скорость которого будет 2,2 - 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти. Утром ожидается 739 миллиметров ртутного столба, а ближе к ночи - 745.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +12°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, легкий дождь.

В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью +8°, днем +11°, сильный дождь.

В Тернополе 4 октября ночью будет +8°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +12°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +8°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +7°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +12°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+12°.

В Одессе 4 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +10°...+16°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +9°, днем +17°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.

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