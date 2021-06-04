На Мариуполь ночью обрушился мощный ливень.

В Мариуполе из-за мощного ночного ливня затопило сразу десяток улиц.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, в результате потопа машины плавали в воде, местами проход пешеходов был невозможен или затруднен. Полиция предупреждала водителей о необходимости обходить затопленные участки. Местами забились ливневки.

"У нас высокий цоколь, и нам повезло, а у соседей в доме по колено воды. У соседки через 3 дома воды по окна. Она утром так плакала - вся ее домашняя птица погибла", - рассказала одна из местных жительниц изданию 0629.com.ua.

Сейчас ливень прекратился, вода начала сходить.

Ливни в Донецкой области

По данным ГСЧС, из-за интенсивных дождей с. Клещеевка Бахмутского района произошло поднятие уровня воды в местном пруду, в результате чего возникла угроза разрушения дамбы и подтопления населенного пункта. Как сообщается, спасатели укрепили дамбу 250 мешками с песком.

На сегодняшнее утро, как сообщается, уровень воды в пруду снизился, угрозы подтопления нет.

Потоп в Днепропетровской области:

Как сообщал Погода УНИАН, в Днепропетровской области из-за интенсивных дождей затопило 90 частных домов и 151 домохозяйство.

В течение 2 - 3 июня в городе Днепр, в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах, вследствие осложнения погодных условий (интенсивные дожди) и значительной засоренности русла реки Гнилокиш произошел подъём уровня воды (до 35 см) с частичным подтоплением 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства. Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Екатерина Лиманская