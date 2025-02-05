В конце недели в нашу страну придет антициклон.

До конца недели в Украине сохранится холодная зимняя погода с периодическим снегом. В конце недели поступит антициклон с севера, осадки прекратятся, но местами усилится ветер, а ночи станут холоднее. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 6 февраля

В середине недели небольшой снег ожидается в северной части, днем также в западных и восточных областях. На дорогах местами гололедица. Ветер будет 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -2...-7 °С, днем -2...+3 °С. В Карпатах ночью похолодает до -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.

Погода 7 февраля

Накануне выходных небольшой снег и мокрый снег ожидается в западных и восточных областях страны. На дорогах местами гололедица, возможен туман. Ветер останется 3 - 8 м/с. Ночью похолодает до -3...-8 °С, днем будет -1...+4 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, днем 0...-5 °С.

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Погода 8 февраля

В субботу, по прогнозу Кибальчича, в большинстве областей Украины будет преимущественно сухо. Лишь ночью местами в западных регионах и на северо-востоке возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер поилится до 7 - 12 м/с. Ночью -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В Карпатах ночью -3...-8 °С, днем -1...-4 °С.

Погода 9 февраля

"В воскресенье, 9 февраля, под влиянием мощного антициклона с северо-востока, в Украине ожидается сухая комфортная погода с переменной облачностью", - говорит Кибальчич.

Ветер будет 7 - 12 м/с, а в Приазовье и Крыму возможны отдельные порывы до 15 - 17 м/с. Температура ночью будет падать до -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Крыму и Одесской области ночью -2...+3 °С, а днем 0...+5 °С.

В Украину идет антициклон с севера - что известно

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что вскоре на погоду в Украине начнет влиять мощный антициклон с севера. По ее данным, уже с 7 февраля он повлечет за собой некоторые изменения.

В частности, станет больше прояснений, осадки станут маловероятны, а ночью морозы окрепнут до -3...-8 градусов. В то же время днем воздух будет прогреваться до 0...+2 градусов.

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