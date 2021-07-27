Жертвами паводков уже стали два человека.

На Костар-Рику обрушились сильнейшие за последние 40 лет дожди, в стране начались паводки.

Об этом сообщает REUTERS.

По данным агентства, жертвами стихии уже стали два человека. Еще двое числятся пропавшими без вести.

Как сообщается, около трех тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

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По словам властей, в городе город Турриальба за один день выпала месячная норма осадков. Последний раз такой ливень накрывал страну в 1978.

Паводки и наводнения нанесли серьезный ущерб инфраструктура на север и востоке Коста-Рики.

Сильные ливни в Индии вызвали обвалы и подтопления жилых кварталов. Как сообщал Погода УНИАН, число погибших возросло до 125 человек.

В июле в штате Махараштра выпало больше всего осадков за последние 40 лет наблюдений метеорологов. Многодневные ливни серьезно повлияли на жизни сотен тысяч людей, а крупные реки под угрозой разлива.

В Турции в результате сильных ливней произошло наводнение. Как сообщал Погода УНИАН, стихия разбушевалась на черноморском побережье Турции. Там затопило город Архави и несколько поселков вокруг. Теперь в этот район можно добраться только на лодках.

Автор: Екатерина Лиманская