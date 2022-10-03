Сентябрь-2022 в столице был прохладным и с большим количеством осадков.

В этом году сентябрь в Киеве оказался холоднее нормы и с обилием дождей.

Об этом рассказали специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным климатологов, среднемесячная температура воздуха сентября в столице составила +12,7°С. Это ниже климатической нормы на 2,2° градуса.

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Метеорологическая осень в Киеве началась второго числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15,0°С.

Самым теплым днем было 1 сентября, когда максимальная температура достигла +21,1°С, а самым холодным - 25 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +5,9°С.

Как сообщается, в сентябре в столице выпало 63 мм осадков, или 109 % климатической нормы.

По данным мирового погодного портала wisemeteo, в этом году погода в октябре в Киеве будет прохладной, но солнечной. В целом по сравнению с осенью 2021 года осень этого года будет более сухой.

В октябре же температурный фон в Киеве будет низким. По данным портала, в начале месяца ожидается теплая сухая погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до 19°. Однако-это прохладнее, чем в октябре 2021 года.

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