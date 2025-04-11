Инцидент произошел в одной из школ.

В Японии молния ударила на территории школьной игровой площадки, в результате чего пострадали пятеро учеников. Об этом сообщает SkyNews.

Как сообщается, дети играли в футбол в школе в Наре, недалеко от Киото на западе Японии. Когда ударила молния, один из ребят потерял сознание. Другие четыре ребенка не могли говорить и у них онемели конечности. Всех пострадавших госпитализировали.

Молния ударила после ливня. Накануне синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение. Полиция и пожарная служба проводят расследование.

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Как ранее сообщал УНИАН, в 2018 году в Руанде в течение двух суток произошло несколько трагических инцидентов, связанных с ударами молнии. 10 марта молния попала в здание церкви Адвентистов седьмого дня, расположенной в провинции Нярюгуру. В момент удара внутри находились 45 человек. В результате происшествия погибло 14 прихожан, десятки получили травмы, некоторые из них — в тяжелом состоянии.

Накануне, 9 марта, в результате еще одного удара молнии скончались двое, среди них — ребенок.

Эти события случились менее чем через две недели после закрытия более 700 церквей по всей стране. Причиной стали нарушения строительных стандартов и требований к уровню шума. Некоторые из этих храмов, как сообщалось, не имели громоотводов, что могло повлиять на последствия при ударах молнии.

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