О порывах стихии предупредил Укргидрометцентр.

Сегодня в Киевской области и Киеве наблюдается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Также есть облачность, однако осадков не обещают.

Сильные ветры охватили центр Украины с самого утра, отмечает в своем обзоре текущей погоды Укргидрометцентр.

Синоптики говорят, что по состоянию на 8:00 в Киеве воздух прогрелся до +5°. Относительная влажность составляет 84%, атмосферное давление на уровне 748 мм. рт. ст.

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На протяжении дня в Киевской области обещают 8-13°, в Киеве 10-12° тепла. Роза ветров сегодня юго-восточная, средней скоростью 7-12 м/с.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с!!"- предупредили украинцев.

Сегодня Украина - едва ли не самая теплая страна Европы

Накануне синоптик Наталка Диденко заявила, что 24 февраля Украина будет одной из самых теплых стран Европы. В частности, в течение дня возможен температурный максимум на уровне +15 градусов.

Следует ожидать теплой погоды и на востоке Украины - там будет немного свежее воздух (на уровне +5...+ 9), отмечала синоптик. В субботу будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому осадков не ожидается. Небольшие дожди возможны только в зоне Карпат, говорила Диденко.

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