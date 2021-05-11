Сегодня в столице будет ясно / Фото УНИАН
Во вторник, 11 мая, в столице ожидается ясная и безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +22°, а ночью - опустятся до +8°.
Весь день будет солнечно.
Ожидается ветер со скоростью до 4,5 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Народные приметы 11 мая
11 мая - Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.
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