Следует быть осторожными в первой половине дня, говорит Укргидрометцентр.

Жителей Киевской области предупредили об опасности из-за плохого прогноза погоды. Риск вероятен в течение первой половины дня 22 октября.

Речь идет о высокой "туманности", которая снизит видимость на дорогах до 200-500 метров. Об этом заявил Укргидрометцентр.

"В первой половине дня 22 октября удержится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

В связи с такими метеорологическими явлениями, по Киевской области объявили I уровень опасности.

Какую погоду спрогнозировали украинцам на это воскресенье

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что в воскресенье минимум в 6 областей Украины снова придут дожди. В частности, умеренный ливень прогнозируют на Закарпатье.

В других регионах Украины сегодня будет наблюдаться сухая погода с довольно теплыми показателями уровня температуры воздуха. В Киеве столбик термометра днем может достичь до +20 градусов Цельсия.

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