Уже днем в Киеве ударит жара до +20 градусов Цельсия.

Как и накануне, сегодня и завтра в Киевской области и украинской столице ожидается густой туман. Украинский гидрометеорологический центр информирует об опасных метеорологических явлениях в регионе.

"До конца дня 21 октября, ночью и утром 22 октября будет наблюдаться туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, "желтый", – говорится в сообщении.

В воскресенье, 22 октября, по прогнозам синоптиков, на Киевщине будет облачно с прояснениями, без осадков. "По области ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура по области ночью 8-13° тепла; днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°", – информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Патрульная полиция Киева призывает участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД на фоне ухудшения погодных условий.

"Уменьшите скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Езжайте спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений. Держите дистанцию, чем больше она будет, тем лучше. Обязательно включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок", - отмечают правоохранители.

Непогода в Киеве и Киевской области - последние новости

В ночь с пятницы, 20 октября, на субботу, 21 октября, Киев и область накрыл густой туман. Синоптики предупредили о плохой видимости на дорогах, в регионе был объявлен І уровень опасности, "желтый".

В воскресенье, 22 октября, по прогнозам, почти по всей стране будет облачно с прояснениями. Однако западные регионы накроют дожди, а в Карпатах ожидается сильный ветер.

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