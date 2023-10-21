В Карпатах ожидается сильный ветер.

В воскресенье, 22 октября, в шесть областей Украины снова придут дожди. Однако в большинстве регионов будет сухо и тепло, прогнозируют в Украинском гидрометеорологическом центре.

Отмечается, что почти по всей стране будет облачно с прояснениями. Однако западные регионы накроют дожди, а в Карпатах ожидается сильный ветер.

"В западных областях местами небольшой, на Закарпатье умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, на Западе и юге страны до 16°; днем 18-23°, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму 22-27°; в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью 3-8° тепла, днем 12-17°", – говорится в сообщении гидрометцентра.

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В Киеве и области температура в воскресенье поднимется почти до +20 градусов Цельсия, кое-где, как и в субботу, ожидается туман.

"По Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. По области ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 8-13° тепла; днем 18-23°. В Киеве ночью 8-10°, днем около 20°", – отмечают в УГМЦ.

Погода в Украине - как меняется климат

В последние годы в Украине погода значительно изменилась, осадков стало ощутимо меньше, в то же время сезоны дождей сместились. Метеорологи отмечают, что происходит перестройка погодных условий.

По словам экспертов, за 30-50 лет климат в Украине может претерпеть ощутимые изменения. В областях нашей страны возможны экстремальные погодные условия – засуха и паводки.

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