В Киеве завтра спрогнозирована морозная погода.

Погода завтра - в четверг, 7 декабря, в Киевской области ожидается морозная, кое-где на дорогах возможна гололедица.

На территории региона не прогнозируются существенные осадки, будет облачно с прояснениями, поделились в Украинском гидрометцентре. Синоптики добавили, что ожидается северо-восточный ветер, его скорость может составлять от 7 до 12 м/с

В регионе ночью температура воздуха спрогнозирована от -5... до -10 градусов, а днем - от -1 до -6. Погода в Киеве 7 декабря 2023 года также прогнозируется морозная: ночью стоит ожидать -6...-8, а днем - от -2 до -4.

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Прогноз погоды на завтра для Украины - сейчас это стоит прочитать

В Украинском гидрометцентре сообщили, что днем 7 декабря в большинстве центральных областей, на юге нашей страны, а также на территории Донецкой области ожидаются осадки - дождь и снег. К тому же, синоптики предупредили, что в Донецкой и Запорожской областях возможен гололед, а еще в ряде регионов ожидается налипание мокрого снега.

Ранее украинский синоптик Наталка Диденко сообщила, что на нашу территории мчится циклон из Турции. Эксперт добавила, что из-за циклона части территории Украины "светит" снег.

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