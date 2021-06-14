Температура воздуха на высокогорье держится около 0°.

В Карпатах сегодня ночью навалило снега.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как сообщается, по состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный со скоростью 11-12 м/с.

Температура воздуха держится около 0°С.

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Непогода на Кировоградщине

Как сообщал Погода УНИАН, в Кировоградской области выпало огромное количество града, образовались настоящие сугробы изо льда.

"Великие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина...Это просто ужас. Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас!",- рассказал очевидец.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в области обесточены три населенных пункта.

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Автор: Екатерина Лиманская