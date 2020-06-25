Наводнения на западе Украины: шокирующие кадры последствий непогоды (видео)

Затоплены сотни населенных пунктов, разрушены дороги и мосты.

Западные области Украины уже который день страдают от наводнений. В регионах объявлено штормовое предупреждение из-за аномального поднятия уровня воды в реках. Интенсивные осадки 22-23 июня привели к осложнению ситуации в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Всего в Ивано-Франковской области затоплены более 160 населенных пунктов, повреждены 100 км дорог и разрушены 19 мостов. Поселок Петрилив Тлумацкого района Ивано-Франковской области из-за наводнения оказался полностью отрезанным от цивилизации - заблокированными оказались 300 человек.

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Из-за сильных ливней произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, где-то на 4-5 метров. На отдельных участках автомобильных дорог случились переливы паводковых вод, затоплены дворы, отключено энергоснабжение, разрушены отдельные участки автодорог и водохозяйственных объектов. Предварительная стоимость ущерба инфраструктуре от стихии на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

25 июня на западе Украины из-за поднятия уровня воды в реках объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ситуация в Карпатах не улучшится. Жителей некоторых регионов призвали собрать вещи и приготовиться к эвакуации.